La Fiscalía pide prisión provisional sin fianza para la detenida por la agresión con arma blanca en La Argañosa

Archivo - Centro Penitenciario de Asturias - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado al Juzgado de Instrucción de Oviedo el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para la detenida como presunta autora de una agresión con arma blanca a un hombre en el barrio ovetense de La Argañosa.

El Ministerio Fiscal, que de manera provisional considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa, fundamenta la petición de esta medida cautelar en la gravedad del suceso y la elevada pena que podría recaer sobre la arrestada en caso de condena. Asimismo, ha determinado que existe riesgo de fuga, falta de arraigo y peligro de reiteración delictiva.

El apuñalamiento tuvo lugar sobre las 14.00 horas de este pasado viernes en un portal de la calle Miguel Ángel Blanco y la mujer fue detenida por la Policía Nacional.