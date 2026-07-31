Fiscalía pide tres años de cárcel para tres acusados por el accidente minero de Cerredo de 2022

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OVIEDO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado tres años de prisión para tres acusados por el accidente registrado en agosto de 2022 en la explotación minera de Cerredo, en Degaña, en el que falleció un trabajador y otro resultó gravemente herido. El Ministerio Público ha presentado su escrito de conclusiones provisionales ante la sección penal del Tribunal de Instancia de Cangas del Narcea y dirige además la responsabilidad civil subsidiaria contra dos sociedades.

Fiscalía sostiene que la actividad desarrollada en la explotación se realizaba en un contexto de "graves y persistentes incumplimientos" de la normativa de prevención de riesgos laborales y afirma que, pese a carecer de autorización administrativa, en la sexta planta de la mina interior Mangueiro se llevaban a cabo labores de extracción de carbón que posteriormente era transportado, clasificado y mezclado con el existente en el exterior.

El relato del Ministerio Público recuerda que el 25 de agosto de 2022 dos trabajadores descendían en un dúmper articulado tras cargar carbón cuando el vehículo sufrió una parada de motor que provocó la pérdida de los sistemas de control. Ambos se lanzaron del vehículo en marcha; uno de ellos falleció y el otro sufrió lesiones muy graves que obligaron a amputarle una pierna.

ACUSACIÓN DE LA FISCALÍA

El Ministerio Público atribuye el accidente, entre otras circunstancias, al uso habitual de un dúmper que, según sostiene, no reunía las condiciones de seguridad exigibles por un mantenimiento inadecuado; a que los trabajadores desempeñaban funciones distintas de las previstas para sus puestos; a la falta de formación específica para las tareas que realizaban y a una deficiente coordinación entre las dos empresas que operaban en la explotación.

Asimismo, la acusación mantiene que estos incumplimientos no fueron hechos aislados, sino consecuencia de la organización del trabajo, y atribuye responsabilidad a la administradora de la empresa titular de la explotación, a quien ejercía la dirección material de la mina y al director facultativo, al considerar que conocían la situación y permitieron que continuara la actividad sin adoptar las medidas preventivas necesarias.

PENAS E INDEMNIZACIONES

Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la seguridad de los trabajadores en concurso con un delito de homicidio por imprudencia grave y otro de lesiones por imprudencia grave. Por ello solicita tres años de prisión para cada uno de los tres acusados, además de las correspondientes penas de inhabilitación relacionadas con sus respectivas funciones.

En concepto de responsabilidad civil, reclama una indemnización de 268.730 euros para el trabajador que resultó gravemente herido y compensaciones para los familiares del fallecido, que oscilan entre los 100.000 euros para cada uno de sus dos hijos menores y los 16.500 euros para cada uno de sus cinco hermanos.

También solicita que se indemnice al Servicio de Salud de Castilla y León por la asistencia sanitaria prestada al superviviente. De estas cantidades responderían directamente las aseguradoras conforme a sus pólizas y, de forma subsidiaria, las mercantiles Combustibles Asturiana y Leonesa (Combayl) y Vyntools.