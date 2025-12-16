La Fiscalía solicita 10 años de prisión para un procesado por agredir sexualmente a su pareja, de 19 años

Archivo - Juzgado de Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita 10 años de prisión para un procesado por agredir sexualmente a su pareja, de 19 años, en Oviedo. La vista oral estaba señalada este martes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, y quedó vista para sentencia.

El acusado, de 24 años 1991, mantuvo una relación de pareja sin convivencia con la víctima, de 19 años en ese momento, relación que la joven ocultó a su familia por temor a su reacción. La relación estuvo caracterizada por la conflictividad y asimetría de poder, debido a la diferencia de edad y los roles asumidos dentro de la pareja.

Así, el procesado fue creando un clima de miedo y control sobre la mujer. En estas circunstancias, sobre las dos de la madrugada del 18 de septiembre de 2021, la víctima acudió al domicilio del procesado, en Oviedo. Él estaba dormido, circunstancia que la joven aprovechó para cogerle el móvil. Tras comprobar que había estado intercambiando mensajes con otra chica, le despertó para pedirle explicaciones, produciéndose una fuerte discusión entre ambos.

Cuando la joven se disponía a abandonar la vivienda, el procesado la agarró violentamente y la agredió sexualmente.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de agresión. Concurre la circunstancia agravante de razón de género y solicita que se condene al procesado a 10 años de prisión, con inhabilitación absoluta para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier lugar donde se encuentre, y de comunicase con ella por cualquier medio, todo ello durante 15 años; inhabilitación especial para el desempeño de profesión, oficio o actividad, sean o no remunerados, que supongan un contacto regular y directo con menores de edad durante un tiempo superior en 5 años al que se imponga de privación de libertad en caso de condena; y libertad vigilada durante 5 años.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el procesado indemnice a la víctima con 10.000 euros por daños morales, más los intereses legales correspondientes.