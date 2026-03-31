La Fiscalía solicita la condena de un acusado de intentar agredir sexualmente a un niño de 13 años en Gijón

Archivo - Palacio de Justicia de Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Área de Gijón solicita la condena de un acusado de intentar agredir sexualmente a un niño de 13 años que fue a su casa de Gijón en marzo de 2025.

Según una nota de prensa de la Fiscalía, han presentado su escrito de conclusiones provisionales en la Sección de Instrucción, plaza número 3, del Tribunal de Instancia de Gijón.

De acuerdo al relato Fiscal, sobre las 18.00 horas del 29 de marzo de 2025, el menor, de 13 años, acudió con dos amigos, ambos de 14 años, al domicilio del acusado (1952), en Gijón. Una vez allí, se dirigieron a la habitación del hombre, que se encontraba viendo la televisión.

Tras permanecer unos minutos hablando con ellos de cosas cotidianas, el acusado pidió a los dos amigos que abandonasen el cuarto y, cuando ambos menores habían salido y tras cerrar la puerta con el pestillo, intentó agredir sexualmente a la víctima, sin conseguirlo. El niño salió a continuación de la habitación y los tres menores se ausentaron de la vivienda.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual en grado de tentativa del artículo 181.1, 16 y 62 del Código Penal.

Por este motivo, solicita que se condene al acusado a un año y medio de prisión; inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante cinco años; inhabilitación especial para cualquier profesión, cargo, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad durante cinco años; y la medida de libertad vigilada durante dos años.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice por daños morales a la víctima, a través de su representante legal, con 500 euros, más los intereses legales correspondientes. Además, se le pide el abono de las costas.