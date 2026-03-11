Fiscalía solicita el ingreso en prisión provisional de los cuatro detenidos en San Claudio

Vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado a la plaza número 4 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Oviedo el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de los cuatro detenidos esta semana en San Claudio.

Los jóvenes fueron detenidos por ser supuestamente los autores de un robo y una agresión en la madrugada del sábado a la salida de una discoteca de Oviedo. Los detenidos vivían en unas casas okupadas en San Claudio.

El fiscal solicitó esta medida cautelar dado lo elevado de la pena que puede imponerse a los detenidos en caso de condena y al entender que existe riesgo de fuga y falta de arraigo.

En principio y con perjuicio de que está calificación pueda modificarse a lo largo de la instrucción del procedimiento, la fiscalía considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de robo con violencia y uso de armas del artículo 142 del código penal y de un delito de lesiones del 147.