Fiscalía solicita penas de prisión para cinco acusados de un vertido ilegal que afectó al ganado en Tineo

Archivo - Centro Penitenciario de Asturias, en Villabona. Cárcel de Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita penas de prisión para cinco acusados de un vertido ilegal de 194.040 litros de digestato realizado en abril de 2020 en el paraje de la Sierra de la Curiscada, en Tineo. El inicio de la vista oral está señalada para el próximo lunes, 15 de junio, a las 09.30 horas en la sección penal del Tribunal de Instancia de Oviedo.

Según sostiene el Ministerio Fiscal, entre los días 28 y 29 de abril de 2020, el responsable de operación y mantenimiento de una empresa subcontrató a otra mercantil para arrojar el digestato en una superficie de 5.800 metros cuadrados. El volumen vertido supuso un total de 1.183,64 kilogramos de nitrógeno, una cifra que superó en un 1.166,2% el límite máximo anual permitido para ese terreno, fijado en 101,5 kilogramos. Además, tanto el administrador de la empresa subcontratada como el operario que ejecutó la descarga carecían de la habilitación preceptiva como gestores de residuos.

El escrito de Fiscalía expone que las sustancias alcanzaron el arroyo de la Prida y el río de las Montañas, lo que provocó una contaminación severa de las aguas y la muerte por intoxicación de dos vacas de la raza Asturiana de los Valles. Asimismo, el incidente obligó a abastecer mediante cubas de agua a un total de 396 cabezas de ganado de varias explotaciones afectadas de la zona, al quedar inutilizados los puntos de captación habituales.

Por estos hechos, la Fiscalía califica el suceso como un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. Solicita una pena de 1 año y 6 meses de prisión, junto a una multa de 15 meses y la inhabilitación profesional por 1 año y 6 meses para los tres principales responsables de las empresas. Para el operario que ejecutó el vertido y para el usuario de la finca que autorizó las descargas, la petición es de 1 año y 3 meses de prisión, multa de 12 meses e inhabilitación por 1 año y 3 meses. Las tres sociedades mercantiles implicadas afrontan multas de 1 año y 6 meses con una cuota diaria de 30 euros.

En el apartado de responsabilidad civil, el Ministerio fiscal reclama que los acusados indemnicen de forma conjunta y solidaria al Principado de Asturias con 289,30 euros por los daños al dominio público hidráulico. De igual forma, las cuantías solicitadas para los ganaderos afectados suman un total de 2.112,56 euros por el valor y retirada de las reses fallecidas, así como más de 26.800 euros para sufragar los costes del suministro extraordinario de agua en cubas.