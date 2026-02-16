La Fiscalía solicita prisión para un acusado de estafar más de 12.000 euros a una mujer que lo acogió en su casa

Archivo - Juzgados de Oviedo. Audiencia Provincial. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de 3 años y 6 meses de prisión para un acusado de estafar más de 12.000 euros a una mujer que lo acogió en su casa durante varios meses porque no tenía dónde dormir. La vista oral está señalada para este martes, 17 de febrero, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial con sede en Oviedo, a las 10.30 horas.

En octubre de 2023, la mujer acogió en su domicilio de Oviedo al acusado, persona a la que conocía desde hacía unos años y que se encontraba en aquellas fechas sin lugar donde vivir. El acusado estuvo viviendo con ella hasta abril de 2024, fecha en la que, tras encontrar trabajo, se marchó a residir a Luarca. Durante el tiempo que vivió con la mujer, el acusado, aprovechando que esta desconocía la forma de hacer bizum y le había facilitado los datos necesarios para hacerlo en alguna ocasión que le prestó dinero, realizó entre el 18 de diciembre de 2023 hasta el 25 de enero de 2024 un total de 11 operaciones de bizum por un importe global de 2.450 euros, desde la cuenta de la denunciante y con destino a la suya, sin el conocimiento ni consentimiento de ella.

Asimismo tuvo acceso a su libreta del banco, tarjeta bancaria y claves, pues en ocasiones acompañó a la mujer al banco a sacar dinero. De esa manera, entre el 13 de noviembre de 2023 y el 14 de marzo de 2024, utilizando la tarjeta de esta y su clave hizo un total de 15 operaciones en el cajero por un importe de 7.500 euros, sin que en ningún momento la mujer le hubiera autorizado a realizarlas. También hizo cuatro reintegros por importe global de 2.000 euros de la cuenta de la mujer entre los días 13 de noviembre de 2023 y 18 de diciembre de ese mismo año, sin conocimiento de esta.

En fechas no determinadas de 2023 el acusado, aprovechando que al residir en la vivienda tenía acceso a los objetos personales de la mujer, le sustrajo una cruz y dije de oro que vendió el 16 de enero de 2024 en un establecimiento de Oviedo por 36,10 euros y unos pendientes que vendió el 24 de enero en otro local por 52 euros. Los titulares de estos dos negocios desconocían el origen ilícito de los objetos que adquirieron. Asimismo, se quedó para sí un reloj smartwatch (adquirido por 309 euros en 2022) cuatro móviles, una caja con monedas antiguas y una caja fuerte que no estaba anclada y que contenía 100 euros, todo ello propiedad de la denunciante. El valor de los efectos sustraídos se estima que supera los 400 euros.

El Ministerio Fiscal considera que los hechos relatados son constitutivos de: Un delito continuado de estafa del artículo 249.1-b) y 74 del Código Penal y de delito de hurto del 234. Concurre la agravante de abuso de confianza en este último delito.

Y solicita que se condene al acusado: por el delito de estafa, a 2 años y 6 meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de duración de la condena. Por el delito de hurto, 12 meses y 1 día de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

En concepto de responsabilidad civil, el acusado deberá indemnizar a la mujer con 11.950 euros por el dinero sustraído y con la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los objetos, todo ello más los intereses legales correspondientes.