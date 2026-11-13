La Fiscalía sostiene que el detenido por el doble crimen de Oviedo anunció que mataría a su hermana y a su pareja

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OVIEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias sostiene que el hombre investigado por el asesinato de su hermana y de la pareja de esta en Oviedo el pasado mes de mayo acabó con la vida de ambos tras manifestar públicamente su intención de matarlos.

Según ha informado el Ministerio Público, la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Oviedo, plaza número 2, ha celebrado este viernes una comparecencia en la que las partes han trasladado al investigado sus correspondientes imputaciones, tal y como recoge el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. En el momento procesal oportuno, la Fiscalía formulará el escrito de acusación con la concreción de hechos y penas solicitadas.

De acuerdo con el relato fiscal, los hechos ocurrieron en la madrugada del 18 de mayo de 2026 en el domicilio que el acusado compartía en la calle Vázquez de Mella de Oviedo con su hermana, de 58 años, y la pareja de esta, de 55. El hombre cogió un cuchillo de 21 centímetros de largo y, en la cocina, apuñaló en numerosas ocasiones al varón, arrastrando posteriormente su cuerpo hasta una de las habitaciones para dejarlo debajo de la cama.

Acto seguido, con la misma arma blanca, atacó a su hermana cuando esta se encontraba en la cama, anulando toda posibilidad de defensa y acabando con su vida.

La Fiscalía subraya que el investigado "intentó aumentar deliberada e inhumanamente el dolor de las víctimas" y señala que mantenía una mala relación con la pareja desde hacía tiempo, lo que ya había motivado varias intervenciones policiales en la vivienda. Asimismo, el hombre había llegado a manifestar públicamente que "al final, tendría que matarlos".

En el momento de la comisión de los hechos, el detenido tenía parcialmente afectada su inteligencia y voluntad por el consumo de cocaína. Actualmente permanece en prisión provisional comunicada y sin fianza desde el pasado 21 de mayo, a petición del Ministerio Público, que considera los hechos constitutivos de dos delitos de asesinato (artículo 139.1. 1ª y 3ª del Código Penal).