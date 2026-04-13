La FMC de Oviedo aprueba modificar sus estatutos para adaptarla al Plan Estratégico de Cultura y la Capital Europea 2031

Archivo - Teatro Campoamor, en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Rector de la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo (FMC) ha aprobado este lunes la modificación de sus estatutos para adaptarlos al Plan Estratégico de Cultura de Oviedo (PECO) hasta 2035 y a la candidatura de Oviedo como Capital Europea de la Cultura 2031. La modificación ha sido aprobada con los votos favorables de los representantes del PP, IU-Convocatoria por Oviedo y la concejala no adscrita. El PSOE se ha abstenido y Vox ha votado en contra.

Según fuentes municipales, a partir de esta aprobación comienza un procedimiento que conllevará la aprobación de esta modificación por la Junta de Gobierno, un periodo de alegaciones, la aprobación inicial en el Pleno, de nuevo alegaciones, y la aprobación definitiva en sede plenaria.