El PSOE lamenta la falta de diálogo en Oviedo para modificar los estatutos de la FMC

Los concejales del PSOE de Oviedo Javier Ballina y Carlos Fernández Llaneza (Portavoz). - EUROPA PRESS

OVIEDO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Javier Ballina ha lamentado este lunes la falta de diálogo para modificar los estatutos de la Fundación Municipal de Cultura (FMC) y adaptarlos al Plan Estratégico de Cultura de Oviedo (PECO).

Tras la reunión del consejo rector de la FMC esta mañana, el concejal ha criticado que esta modificación se haya comunicado a los concejales que componen el ente tres días antes de su votación, dejando sin capacidad de diálogo a la oposición.

"Las cosas no se hacen así", ha aseverado, instando al Ayuntamiento a "ponerse las pilas" y hacer las cosas bien para que la FMC y el PECO vayan de la mano para lograr que Oviedo sea Capital Europea de la Cultura en 2031.

Ballina ha explicado que el PSOE se ha abstenido en la votación, aunque ha remarcado que su posición "no puede ser más favorable" a la modificación de los estatutos porque quienes presentaron inicialmente la iniciativa de Capitalidad cultural fueron ellos.