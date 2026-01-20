El fondo PHI Industrial adquiere Verot, con sede en Asturias

Sede de la empresa Verot. - VEROT

OVIEDO 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fondo especializado en la adquisición y gestión activa de empresas industriales, PHI Industrial, ha completado la adquisición de Verot e Industrias del Conformado a la familia propietaria, reforzando su presencia en el sector del corte láser, plegado y calderería industrial.

Fundada hace más de 30 años, Verot tiene su sede en Asturias, donde opera dos plantas productivas. La compañía emplea a más de 180 profesionales y en 2025 alcanzó unas ventas superiores a 34 millones de euros, con un EBITDA cercano a los 7 millones de euros, consolidándose como un actor de referencia en su segmento.

Por su parte el Fondo PHI ya cuenta con una sólida trayectoria en este ámbito industrial a través de su participación en Teknicalde desde 2024.

La adquisición ha sido financiada íntegramente por Artemid. PHI ha contado con el asesoramiento de Tribeca Abogadosy Pérez-Llorca en el ámbito legal, EY Abogados en materia fiscal, y Deloitte y PwC en la due diligence financiera. Bankinter Investment actuó como asesor financiero de la parte vendedora.

Según el socio gerente de PHI, Alexander Wit, con la adquisición de Verot refuerzan su apuesta por un sector que conocen bien y en el que ven un importante potencial de crecimiento.