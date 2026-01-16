Fontaniella defiende que TYC Narcea "cumple con la toda normativa" y desvincula su actividad del accidente de Cerredo

OVIEDO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, ha expresado este viernes su "estupefacción" por haber sido convocado a la comisión parlamentaria de investigación sobre el accidente en la mina de Cerredo, al considerar que los hechos investigados "nada tienen que ver" con el municipio que representa. Fontaniella ha pedido que no se vincule el accidente de Degaña con la actividad de TIC Narcea, empresa que opera en su municipio y que "cumple con toda la normativa".

El alcalde ha comparecido a petición del grupo Convocatoria por Asturias-IU-Más País, que ha defendido su citación como un "contraejemplo" de la situación de la explotación minera de Degaña, en referencia a la empresa TYC Narcea. Preguntado por la labor de esta compañía en su concejo, Fontaniella ha afirmado que contar con entidades que generen empleo "siempre" es positivo en una comarca "bastante desfavorecida".

Ante más preguntas sobre los permisos de TYC Narcea, el alcalde ha pedido no vincular esa explotación con el accidente de Cerredo y se ha negado a responder a más cuestiones en esa dirección. A pesar de ello, sí ha asegurado que en Cangas del Narcea se han concedido "todas las autorizaciones" requeridas, tanto municipales como de la Dirección General de Minas, y que la empresa TYC Narcea cumple "con toda la normativa".

Junto a esto, Fontaniella ha declarado no tener constancia de actividad en su concejo de empresas como Blue Solving o Carbones de la Vega en los últimos cuatro años, ni conocer al empresario Jesús Rodríguez Morán --Chus Mirantes-- más allá de lo publicado en los medios. También ha negado tener conocimiento de una extracción irregular de carbón en Cerredo.