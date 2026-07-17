Foro acusa al PSOE de "condenar Asturias a convertirse en un auténtico gueto ferroviario"

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OVIEDO 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha acusado este viernes al PSOE de "condenar Asturias a convertirse en un auténtico gueto ferroviario" tras conocerse la negativa del Ministerio de Transportes a adaptar la red convencional al ancho estándar europeo.

A través de una nota de prensa Pumares ha recordado que "Foro Asturias fue el único partido que advirtió en la Junta General de este riesgo y de la pasividad del Gobierno de Barbón, defendiendo varias iniciativas parlamentarias para exigir unas infraestructuras ferroviarias modernas, interoperables y plenamente integradas en la red europea".

"Nuestras advertencias estaban plenamente justificadas, y mientras otras Comunidades Autónomas ven reforzada su integración en los grandes corredores ferroviarios europeos, el Gobierno de España condena a Asturias al aislamiento", ha indicado Pumares.

Adrián Pumares ha denunciado "que la decisión del Ministerio supone degradar el tramo Pola de Lena-Oviedo-Gijón a una simple línea de cercanías, renunciando a convertirlo en una infraestructura plenamente interoperable para el transporte de mercancías y pasajeros dentro de la Red Transeuropea de Transporte", y considera "inaceptable que una Comunidad Autónoma con el peso industrial y portuario de Asturias quede fuera de las condiciones técnicas que sí se están impulsando en otros territorios".