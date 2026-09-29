Foro alerta de retrasos de más de 20 minutos en la línea GO1 entre Gijón y Oviedo

Archivo - El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha reclamado al Gobierno del Principado medidas para garantizar un transporte universitario "puntual, fiable y que cumpla con los horarios establecidos", ante las quejas de estudiantes por retrasos en la línea GO1 entre Gijón y Oviedo.

Según Pumares, los usuarios de las expediciones que parten de El Corte Inglés de Gijón a las 7.55 y 8.00 horas están sufriendo retrasos habituales de más de 20 o 25 minutos desde el inicio del curso, que en alguna jornada habrían superado la media hora.

El portavoz de Foro ha pedido al Ejecutivo autonómico que compruebe las causas de las demoras y revise las frecuencias y horarios de las líneas que prestan servicio a los universitarios, especialmente en las franjas de mayor demanda. También ha reclamado aclarar las circunstancias de los testimonios que apuntan a que, ante los retrasos, en alguna ocasión se habría indicado a usuarios que accediesen al autobús sin validar la tarjeta.

"El Principado debe aclarar qué está ocurriendo y garantizar que el servicio se presta correctamente y con todas las garantías", ha señalado Pumares, que ha reclamado una solución para evitar que los estudiantes tengan que prever "media hora adicional de margen" ante la falta de puntualidad del servicio.