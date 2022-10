Foro considera la Comisión Bilateral entre Barbón y la Ministra "un acto de precampaña electoral

OVIEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, se ha referido este viernes a la reunión bilateral entre Adrián Barbón y la Ministra Isabel Rodríguez y ha indicado que la misma "deja más dudas que certezas" y no ha sido más que "un acto de precampaña electoral".

Pumares ha criticado que la Ministra ni tan siquiera hiciese el esfuerzo de justificar la bajísima ejecución del Gobierno de Sánchez en Asturias, sabiendo que nadie en el Gobierno de Barbón va a alzar la voz ante los incumplimientos".

"Apoyaremos a Adrián Barbón a la hora de reclamar al Gobierno de Sánchez que no discrimine al Principado, y para lograr que Asturias no sea más que ninguna otra Comunidad Autónoma, pero tampoco menos. Pero si el objetivo de esta Comisión Bilateral va a ser únicamente subir fotos a Instagram, obtener titulares de prensa y crear nuevas comisiones, con nosotros que no cuente".

El dirigente forista ha pedido además que desde el Gobierno no les tomen el pelo porque reunir a una comisión para crear otra parece "que estamos rozando ya el esperpento".