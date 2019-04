Foro dice estar más preocupado por las soluciones para Asturias que "de las profecías intoxicadoras de Tezanos"

Publicado 09/04/2019 17:39:28 CET

OVIEDO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Foro en el Congreso y número dos de la coalición PP-Foro por Asturias para las próximas elecciones generales, Isidro Martínez Oblanca, ha señalado este martes que su formación está más preocupada por "las soluciones a los pésimos indicadores socioeconómicos de Asturias que de las profecías intoxicadoras de Tezanos y de su 'Centro de Investigaciones sanchistas'".

Así se ha referido Oblanca a la encuesta publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que da una previsión de dos escaños a la coalición PP-Foro en el Principado para los comicios del 28 de abril.

En declaraciones a Europa Press, el parlamentario de Foro se ha referido al presidente del CIS, José Félix Tezanos para recriminar que "el profeta Tezanos lleva nueve meses y un día sumiendo al CIS en el descrédito por lo que ya nadie les toma en serio".

Además, ha resaltado que el pleno del Congreso reprobó a Tezanos a finales del pasado año. "Ahí sigue el fenómeno, dándolo todo para la causa socialista", ha criticado.

"Con esta macroencuesta del CIS, Sánchez ya no tiene pretexto para no subirle el sueldo a Tezanos. Otro encuestazo más y no hace falta que el PSOE haga campaña electoral", apuntilla.