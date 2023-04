Foro insta a Cs a no culpar a personas que lo dieron todo por su proyecto y no tuvieron respaldo de la dirección

OVIEDO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro y candidato a la Presidencia del Principado de Asturias, Adrián Pumares, ha instado este sábado a Ciudadanos a no culpar de su paso a Foro a personas que lo dieron todo por su proyecto y no tuvieron respaldo de la dirección.

Así lo ha dicho con motivo de la presentación de la candidatura de Foro en Avilés para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo, que encabeza el exportavoz de Ciudadanos y actualmente edil no adscrito Javier Vidal, a la vez que ha señalado que Avilés contará también con presencia en la lista autonómica de Foro con Daniel Quirós.

Pumares, que sostiene que Foro será "decisivo" en Asturias y en Avilés, ha asegurado que no va a consentir "que se falte al respeto a miembros de Foro" mientras desde la formación naranja hubo quienes "se pusieron de perfil" mientras había "un desembarco organizado de miembros de Ciudadanos en otro partido político como es el Partido Popular". "No voy a tolerar que a ningún compañero mío se le falte el respeto", apuntilló.

Afirma Pumares que la incorporación de Vidal al proyecto de Foro "se gestó, además, de una manera respetuosa con Ciudadanos". "Lo que les pido a los nuevos dirigentes de Ciudadanos es que no culpen a personas que lo dieron todo por su proyecto y que no tuvieron el respaldo de la dirección y, por supuesto también, que no insulten ni faltan al respeto a una fuerza política que siempre ha sido enormemente respetuosa con ellos".

Además, la presidenta de Foro y candidata a la Alcaldía de Gijón, Carmen Moriyón, ha calificado de "orgullo" para su formación contar con Vidal, que representa el espacio "de la moderación" y un compromiso "reformador".