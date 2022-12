Foro presentará una enmienda a la totalidad de las cuentas porque "es la única salida"

OVIEDO, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Foro, Adrián Pumares ha indicado este martes que presentarán una enmienda a la totalidad del proyecto presupuestario presentado por el Gobierno porque "es la única salida", después de que no hayan sido tenidas en cuenta ni una sola de sus propuestas.

"Hemos propuesto muchas medidas, hemos dicho que hay que actuar sobre las políticas de empleo, también hemos hablado de las ayudas directas a autónomos y medianas empresas, entre otras muchas cuestiones pero no se ha recogido absolutamente nada", ha manifestado Pumares.

Y es que a juicio del diputado de Foro, Adrián Barbón antepone la comodidad --al saber que cuenta con el apoyo de IU y del diputado del Grupo Mixto-- a la realidad y necesidades de Asturias.

"Hemos hecho todo lo posible para que estos fueran unos buenos presupuestos pero desgraciadamente no lo hemos conseguido porque no se han tenido en cuenta prácticamente ninguna propuesta y ante ello la única salida es una enmienda a la totalidad de los mismos", ha indicado.

Adrián Pumares hacía estas declaraciones al ser preguntado por los periodistas en rueda de prensa en la que se ha referido al presupuesto de Oviedo dentro de las cuentas regionales.

Sobre esta cuestión, desde Foro Oviedo, Carlos Suárez, calificó estos presupuestos "como negativos", pero ha indicado que "no es solo culpa del Gobierno regional sino también de un gobierno local que no cuenta con una planificación y un proyecto para la ciudad por lo que no puede exigir ni solicitar ayuda para partidas presupuestarias concretas".

"Nos encontramos ante unos presupuestos que de manera reiterada promete proyectos como el Instituto de la Corredoria, que como se siga dilatando ya no va a ser necesario. Lo mismo ocurre con el de la Florida y otro tanto de lo mismo con el IES Pérez de Ayala de Ventanielles", manifestó Suárez.

En la misma línea, Pumares ha indicado que al final si uno mira los presupuestos para Oviedo son "año tras año un corta y pega que además queda sin ejecutar". "Al final en lugar de colegios, si seguimos por este camino, será geriátricos", ha indicado Pumares.