Foro reclama diálogo y "más valentía" al Principado para permitir el regreso del vacuno a las ferias

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares durante su visita a AgroSiero 2026 - FORO

OVIEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha reclamado al Gobierno del Principado una mayor interlocución con el medio rural y "un poco más de valentía" para permitir que el ganado vacuno vuelva a participar en determinadas ferias y exposiciones de Asturias, después de que este año no haya presencia de vacuno en AgroSiero como consecuencia de las medidas adoptadas frente a la dermatosis nodular.

Pumares ha hecho estas declaraciones durante su visita a AgroSiero 2026, donde ha lamentado la ausencia este año de ganado vacuno como consecuencia de las medidas adoptadas frente a la dermatosis nodular. En este sentido, ha reclamado "menos reflexiones" al Ejecutivo autonómico para permitir que el ganado pueda participar en determinadas ferias y exposiciones. Ha advertido de que "un año sin ganado vacuno puede provocar también dificultades para que en años posteriores vuelvan otra vez las vacas".

El portavoz de Foro ha señalado que "lo más importante es que haya diálogo" y ha asegurado que varias organizaciones agrarias han reclamado reuniones con el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, "obteniendo la callada por respuesta". Por ello, ha pedido al Gobierno de Adrián Barbón que "recapacite y abra ese diálogo con los ganaderos".

Pumares también se ha referido a los ataques del lobo en la Sierra del Sueve, donde, según ha indicado, los ganaderos están "absolutamente desesperados". El dirigente de Foro ha reclamado un mayor control del lobo, especialmente en zonas que, según ha señalado, deben estar libres de esta especie.

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Asimismo, ha defendido una mayor promoción de las razas autóctonas asturianas y un mayor apoyo a las que se encuentran en peligro de extinción. Pumares ha resumido sus prioridades para el medio rural en tres ámbitos: el control del lobo, especialmente en zonas que deben estar libres de esta especie; la promoción de los productos y razas autóctonas; y una mayor flexibilidad para que el ganado pueda participar en las ferias y exposiciones que se celebran en Asturias.