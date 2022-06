Foro reclama saber si cumplen con la Ordenanza de Movilidad la flota de vehículos municipales

GIJÓN, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de Foro Asturias en el Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha trasladado a la Comisión de Hacienda un ruego para que se les proporcione sus miembros "un listado de todos los vehículos municipales, incluyendo los de los diferentes servicios, organismos autónomos, empresas y contratas donde se indique si tienen posibilidad o no de portar distintivo medioambiental.

En el caso de que tengan la posibilidad de portarlo, indicar si de hecho lo llevan, incluye el ruego, según una nota de prensa del grupo municipal.

A este respecto, Martínez Salvador ha recordado que, hace exactamente un año, pidieron al Gobierno local información sobre la antigüedad de la flota de vehículos municipales.

"Unos meses después la recibimos, y pudimos comprobar cómo uno de cada tres vehículos propiedad del Ayuntamiento no tenía la posibilidad de obtener el distintivo medioambiental de la DGT", ha agregado.

A su juicio, esto es un hecho "totalmente censurable políticamente, pues una administración no debería imponer unas restricciones a los ciudadanos que ella misma no cumple", ha advertido.

Según Foro, en aquel momento, la imposibilidad de portar el distintivo afectaba al 29% de los vehículos de la EMA, al 27% de los de EMULSA y al 52% de los del Ayuntamiento. En total, no lo podían exhibir 112 de los 380 vehículos analizados.

"En este momento ya han entrado en vigor varias de las restricciones, como la prohibición de aparcamiento en la zona de estacionamiento regulado o la obligación de exhibir el distintivo ambiental, y queremos conocer en qué porcentaje se ha reducido el nivel de incumplimiento del propio Ayuntamiento sobre las normas que él mismo dicta", ha explicado.

Para él, no sería admisible que no se hayan renovado esos 112 vehículos. "La Administración no puede exigir a los ciudadanos cumplir unas normas que ella misma se salta a la torera", ha advertido Martínez Salvador.