Foro reclama una solución para la carretera entre Carricéu y Begega en Belmonte de Miranda

Pumares reclama una solución para la carretera que une el Alto de Carricéu con Begega, en Belmonte de Miranda - FORO

OVIEDO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha visitado este domingo la localidad de Begega, en Belmonte de Miranda, para reclamar una solución para la carretera que une el Alto de Carricéu con Begega, "después de años de problemas y perjuicios para los vecinos".

Pumares ha explicado que esta vía fue construida en 2021 para sustituir el trazado original, que tuvo que cerrarse en 2019 debido a los problemas de estabilidad existentes en la zona fruto de la actividad minera que se desarrolla allí, y ha lamentado que "la situación continúa sin resolverse, haciendo que los vecinos sufran importantes dificultades en su día a día".

En este sentido, ha recordado que "los vecinos llevan tres años teniendo que dar un rodeo de más de 20 kilómetros para desplazarse a Belmonte" El diputado de Foro Asturias lamentado que "las pérdidas económicas para el bar y los transportistas" y las "dificultades que sufren muchos vecinos para acudir al médico, realizar gestiones básicas o desarrollar su actividad diaria con normalidad",

"El Gobierno de Barbón debe implicarse y ofrecer una solución definitiva a los vecinos de Begega y del resto de pueblos afectados", ha señalado.