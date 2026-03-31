Foro recuerda al PSOE que es el Gobierno central quien puede restringir el tráfico pesado en La Calzada

Archivo - El portavoz del Gobierno de Gijón y concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha replicado este martes al Grupo Municipal Socialista, respecto a la petición de restringir el tráfico pesado por la avenida de Príncipe de Asturias, que es su propio partido quien gobierna en el Gobierno central, de quien depende la titularidad de la avenida del Príncipe de Asturias y también de la Autoridad Portuaria de Gijón.

"Si quiere que entren por cualquier otra vía, lo que tiene que hacer es decretarlo, que es quien es el titular y, por lo tanto, quien tiene la potestad", ha remarcado Martínez Salvador, en respuesta a los medios de comunicación.

En ese sentido, ha instado a los socialistas a "no intentar desviar la atención sobre quien incumple sus compromisos para intentar que sea este Ayuntamiento el que tome una medida que ni le corresponde ni tiene competencia para ello".