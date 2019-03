Foro saca adelante 5,8 millones de euros en modificaciones presupuestarias para personal, inversiones y conveni

Publicado 27/03/2019 11:55:59 CET

GIJÓN, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Corporación gijonesa ha aprobado este miércoles en el Pleno dos modificaciones presupuestarias, de 4,2 millones de euros y 1,6 millones, respectivamente, la primera para el pago de inversiones, convenios nominativos y otros gastos, y la segunda para hacer frente al aumento nominativo en personal, entre críticas de la oposición por la falta de diligencia en la ejecución presupuestaria del Gobierno local.

La propuesta se ha aprobado, en el primer caso, por mayoría con la sola abstención del PSOE y Ciudadanos, y en el segundo, por unanimidad. Entre las inversiones ligadas a esta modificación están 893.000 euros para cinco proyectos de obras de renovación de pavimento, como es la prolongación de la calle Río de Oro o las calles Juan Alvargonzález y Anselmo Solar.

A esto se suman 1.394.000 euros para convenios nominativos, como los de Serenos o la Semana Negra. También hay contemplados 40.000 euros para la reforma del campo de beisbol de la Laboral; 100.000 euros para fiestas parroquiales; 485.000 euros para hacer frente a gastos fundamentalmente postales y de suministro eléctrico; y 566.000 euros en indemnizaciones para los afectados por la anulación del Plan General de Ordenación de 2011, por pagos de más en el IBI.

A este respecto, la concejala de Hacienda, Ana Braña (Foro), ha justificado que se han priorizando las obras en función del ajuste presuestario.

También ha recalcado que, en el caso de la Semana Negra, la aportación extra de 75.000 euros a los 100.000 del convenio había sido algo puntual para ayudar a solventar la mala situación económica de la organización del certamen.

La concejala del PSOE Marina Pineda, por su parte, ha indicado que la gestión de Foro les trasmite "inseguridad" porque cambian constantemente de criterio, al igual que desconocen por qué se le da prioridad a unas inversiones frente a otras. "Tenemos una frustración tremenda", ha apuntado con respecto a obras que se anuncian que se van a hacer y al final quedan "en el cajón sin hacer".

El portavoz de Xixón Sí Puede, Mario Suárez del Fueyo, ha incidido en por qué se firman convenios con unas entidades y con otras no. Ha llamado la atención, además, sobre que en el convenio con la Semana Negra

La concejala de IU Ana Castaño, por su lado, le ha recordado a Foro que quedan muchas obras pendientes de reforma en la ciudad, como tampoco hay previstas inversiones en los colegios. A esto ha sumado que hay necesidades sociales sin cubrir.

Por su parte, el portavoz del PP, Pablo González, ha dicho no acabar de entender los criterios para decidir qué calles se renuevan y cuáles no. El portavoz de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, entre otras cosas, se ha quejado de que no se reduzca el número de convenios nominativos, concedidos "a dedo", y que la renovación del césped del campo de fútbol de El Mortero no esté ligado a un convenio de cesión.