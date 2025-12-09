Foro ve lógico que las encuestas anticipen un vuelco en las elecciones regionales de 2027

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador (Foro), en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador (Foro), ha opinado este martes que en el Principado se arrastran muchos años de continuidad de un proyecto político que no creen que esté trayendo a la región las cotas de prosperidad y de evolución que se necesitan, por lo que cree que "a nadie le puede extrañar que los estudios demoscópicos puedan anticipar un vuelco en las urnas en el año 27".

"Responde a algo que se siente en la ciudadanía", ha indicado Martínez Salvador, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa en el Consistorio gijonés, sobre la encuesta que da al PP como el partido más votado en Gijón en los próximos comicios autonómicos.

A este respecto, ha indicado que, pese a que las encuestas puedan tener "muchas lecturas", considera que es una prueba de que la ciudadanía gijonesa hace una buena valoración del Gobierno municipal, en el que Foro y PP están en coalición.

OBRAS FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES

Por otro lado, ha señalado, sobre el destino del remanente municipal, que se espera que en esta semana se apruebe definitivamente el decreto que habilita a los ayuntamientos a poder destinarlo a obras financieramente sostenibles, si bien aún no han concreto su posible uso a nivel local. "Estamos todavía trabajando", ha indicado.

Preguntado por las actuaciones del Ayuntamiento tras la tercera persona sin hogar que muere en la calle en poco tiempo, se ha remitido a lo avanzado por el edil de Servicios Sociales, Guzmán Pendás, si bien ha asegurado que es un asunto que preocupa "mucho" al Gobierno local.

"Al final es un problema social existente y las administraciones tenemos que estar ahí", ha apuntado Martínez Salvador, quien ha incidido en que los ayuntamientos, como administración más cercana, actúan siempre "con la máxima sensibilidad".