Foro vincula el accidente de Cerredo al "desmantelamiento" del Servicio de Seguridad Minera y responsabiliza a Barbón

Archivo - El diputado de Foro Asturias Adrián Pumares. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias y portavoz parlamentario en la Junta General, Adrián Pumares, ha responsabilizado al presidente del Principado, Adrián Barbón, del "desmantelamiento del Servicio de Seguridad Minera", en relación con la comisión de investigación sobre el accidente de la mina de Cerredo.

Tras la primera lectura del borrador de conclusiones de dicha comisión, Pumares ha criticado que el texto no atribuya responsabilidades por esa decisión, que ha calificado de "inexplicable e injustificable". Asimismo, ha afirmado que el dictamen deja al presidente asturiano "en una situación insostenible".

El dirigente de Foro ha señalado que la supresión del servicio se adoptó "por razones económicas" y ha reclamado explicaciones al jefe del Ejecutivo autonómico, a quien ha pedido también que "pida disculpas por sus consecuencias". Junto a esto ha recordado que este órgano era el encargado de la prevención de accidentes mineros como el ocurrido en Cerredo, en el que fallecieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos.

Además, Pumares ha vuelto a pedir el cese del presidente de Hunosa, Enrique Fernández, y de la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, ambos exconsejeros del Gobierno asturiano con competencias en materia minera. "No se entiende que sigan un minuto más en sus puestos", ha afirmado.