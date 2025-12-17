Francisca Sauquillo recibe el XXIX Premio Purificación Tomás por su defensa de los derechos de las mujeres

Europa Press Asturias
Publicado: miércoles, 17 diciembre 2025 20:31
   OVIEDO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fancisca Sauquillo Pérez del Arco ha sido galardonada con el XXIX Premio Purificación Tomás, en reconocimiento a su trayectoria en defensa de las libertades democráticas, los derechos de las mujeres y su postura a favor de la paz y el desarme en el mundo, tal y como ha inforamdo el PSOE de Oviedo.

   Según el partido, el jurado, compuesto por representantes del ámbito asociativo, académico y periodístico, adoptó el fallo por unanimidad y destacó el compromiso constante de Sauquillo con la igualdad, la justicia social y los valores democráticos.

    Además, el jurado ha concedido un accésit a la organización Médicos del Mundo por su labor contra la violencia hacia las mujeres, y en particular por la campaña 'Hablan los puteros', que busca combatir la normalización de la

