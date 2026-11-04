Frente Amplio aborda con entidades lingüísticas la presencia del asturiano en las políticas estatales

Juan Ponte, Antona Luengo, Darío de Dios y Xuan Pandiella, durante la reunión celebrada en la sede de IU Asturias. - IU ASTURIAS

OVIEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos del Frente Amplio por Asturias al Congreso y al Senado, Juan Ponte y Antona Luengo, se han reunido este miércoles con representantes de la Asociación de Docentes de Asturiano y Eonaviego (ADAE) y de Iniciativa pol Asturianu para abordar distintas propuestas relacionadas con la protección y promoción del asturiano y el eonaviego desde el ámbito estatal.

Durante el encuentro, celebrado en la sede de IU Asturias, Ponte ha defendido la necesidad de reforzar los derechos lingüísticos y ha señalado que estas lenguas deben tener presencia en ámbitos como la educación, los medios de comunicación, la toponimia y la Administración. "Queremos que estas elecciones también sean un punto de inflexión en cuanto a derechos y futuro para el idioma", ha afirmado.

Entre las medidas planteadas por el candidato figura el apoyo a la creación de la especialidad docente de Lengua Asturiana, el impulso del uso de la toponimia oficial y tradicional en las infraestructuras estatales y una mayor presencia del asturiano en Radio Televisión Española. Ponte ha defendido que el ente público debe asumir también un compromiso con los derechos lingüísticos y la realidad cultural y lingüística de Asturias.

Por su parte, el portavoz de Iniciativa pol Asturianu, Xuan Pandiella, ha trasladado una batería de propuestas que incluye la creación de programación específica en asturiano en Televisión Española y Radio Nacional de España, la renovación de la señalización estatal para incorporar la toponimia oficial y la presencia de esta lengua en las páginas web y comunicaciones institucionales de la Administración central.

La organización también ha reclamado la equiparación del asturiano al resto de lenguas en el Congreso y el Senado, así como su incorporación a los documentos nacionales de identidad expedidos en Asturias. En el ámbito cultural, propone aumentar su presencia en los programas del Ministerio de Cultura y del Instituto Cervantes.

La reunión, en la que también ha participado Darío de Dios, en representación de la Asociación de Docentes de Asturiano y Eonaviego (ADAE), se enmarca en una ronda de contactos iniciada por Iniciativa pol Asturianu con las formaciones políticas y candidaturas que concurren a las elecciones generales por la circunscripción asturiana, con el objetivo de trasladarles sus propuestas en materia lingüística.