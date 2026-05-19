Frente común de PSOE e IU en Oviedo para exigir apoyo económico al Lobas Global Atac tras su ascenso

El portavoz del PSOE de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, y el concejal de IU, Alejandro Suárez. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista e Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo han presentado una moción para solicitar al Ayuntamiento apoyo para el club de balonmano femenino Lobas Global Atac, ahora que sube a primera división. PSOE e IU confían en recabar el apoyo de todos los grupos a la iniciativa, que se debatirá en Comisión.

El portavoz del PSOE, Carlos Fernández Llaneza, y el concejal de IU Alejandro Suárez, han atendido a los medios este martes para explicar la iniciativa, que persigue darles apoyo institucional y económico para que puedan seguir compitiendo y darles respaldo para que también surja el patrocinio privado.

"Tenemos que volcarnos con estos equipos que, fruto de su esfuerzo, colocan la marca Oviedo en muy buena situación", ha explicado Suárez. Llaneza, por su parte, ha agregado que este club ha llegado a primera división "a base de esfuerzo, de mucho trabajo y de mucho sacrificio", por lo que las instituciones "tienen que estar a la altura y apoyar a este equipo".

El portavoz socialista ha recordado además que Oviedo tiene aprobado un plan de igualdad en el deporte. Es momento, ha dicho, de pasar "de las musas al teatro" ya que "muchas veces el equipo de gobierno hace muchos proyectos y muchos planes que luego se quedan ahí en un cajón, en papel mojado".