Frío en Asturias: Vega de Urriellu y Leitariegos entre las temperaturas más bajas de España este domingo

OVIEDO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias ha registrado dos de las temperaturas mínimas del país en la mañana de este domingo, 5 de octubre, al marcar -0,1 grados en Vega de Urriellu (Cabrales) 0,4 grados en el Puerto de Leitariegos (Cangas del Narcea).

En España la temperatura mínima se ha producido en Cap de Vaquèira (Lleida), con -2,7 grados, seguida de Astún La Raca (Huesca), con -2,3; Cabaña Verónica, con -1,7; Port Ainé (Lleida), con -1,5; Vega de Urriellu (Asturias), con -0,1, y Puerto de Leitariegos (Asturias), con 0,4.

En séptima posición se sitúa Lagunas de Somoza (León), con 1 grado, mientras Cubilla de Rueda (León) ha registrado 1,3; seguida de Coriscao (Cantabria), con 1,6, y Aguilar de Campoo (Palencia), con 1,7.