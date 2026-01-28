La FSA muestra su apoyo a la plantilla de Ence en Navia y llama a un acuerdo que priorice el mantenimiento del empleo

Archivo - Biofábrica de Ence Navia. - ENCE - Archivo

OVIEDO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Socialista Asturiana expresa su "pleno respaldo y solidaridad" a los trabajadores y trabajadoras de Ence en Navia y de las empresas auxiliares ante el anuncio por parte de la empresa de un expediente de regulación de empleo.

Para los socialistas, la actividad industrial es un elemento clave del desarrollo económico de Asturias en su conjunto, y singularmente del Occidente y del concejo de Navia. Por tanto inciden en que es importante que este proceso se aborde desde una perspectiva de diálogo y búsqueda de acuerdos que prioricen el mantenimiento del empleo y la continuidad de la actividad industrial en el concejo y en la comarca.

Según indican en nota de presas, desde la Federación Socialista Asturiana creen prioritario que cualquier proceso de ajuste se aborde desde una perspectiva de responsabilidad social, con atención preferente a la protección del empleo y a la estabilidad de las personas trabajadoras.

"Resulta esencial que el diálogo entre la empresa y la representación laboral se desarrolle con rigor, acceso a la información y voluntad efectiva de alcanzar acuerdos", indican. Añaden además que el objetivo no debe ser otro que la industria continúe siendo un elemento decisivo en el avance económico del concejo de Navia y del Occidente, en la vertebración territorial de nuestra comunidad y en el valor estratégico del sector industrial como elemento tractor de una economía dinámica y pujante.