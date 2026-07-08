La FSA pregunta a Queipo (PP) si comparte el plan de Feijóo de "recortar derechos a los trabajadores que enferman"

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OVIEDO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de la FSA, Luis Ramón Fernández Huerga, ha exigido este miércoles al presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, que aclare "si comparte las intenciones de su líder de recortar el sueldo y las prestaciones de los trabajadores que se ausenten del puesto por una baja médica o un permiso".

En una nota de prensa, Huerga se ha hecho eco de las declaraciones del presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo en las que aseguró que el absentismo laboral es "un cáncer que no podemos pagar". "No son un desliz aislado. Feijóo anticipa lo que será una reforma laboral salvaje si llegara al gobierno", ha asegurado el socialista asturiano.

Ante estas aseveraciones, Huerga se pregunta si el líder del PP en Asturias "suscribe un proyecto que castigaría a los trabajadores por enfermar, ya que, ¿qué respeto pueden esperar del PP los ciudadanos cuando no se respeta ni a una persona enferma?". Para los socialistas asturianos, "Feijóo ataca de nuevo la negociación colectiva", que es el fundamento de los derechos de los trabajadores, al afirmar que tomaría "una decisión con el absentismo, con o sin acuerdo" de sindicatos y patronal, "despreciando así el diálogo social".

Lo que está en juego, ha añadido el secretario de organización de los socialistas asturianos, "afecta de lleno a Asturias y Queipo no puede mirar hacia otro lado mientras su jefe en Madrid anuncia recortes que pagarían los trabajadores asturianos".

Fernández Huerga quiere saber "por qué el Partido Popular sospecha de los trabajadores y trabajadoras de este país y de la profesionalidad del personal sanitario" y ha recordado que "la respuesta a las bajas no es reducir prestaciones, sino garantizar condiciones laborales dignas". "Desde la Federación Socialista Asturiana reclamamos a Queipo que se pronuncie: o defiende los derechos de los trabajadores asturianos o respalda el plan de su jefe en Madrid de recortar derechos que nos harían retroceder décadas de conquistas para la mayoría social de este país", ha concluido Luis Ramón Fernández Huerga.