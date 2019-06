La FSA-PSOE e IU firman un acuerdo para favorecer en Asturias gobiernos municipales de izquierdas

Publicado 13/06/2019 13:34:35 CET

OVIEDO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) e IU de Asturias han alcanzado un acuerdo para favorecer en Asturias gobiernos municipales de izquierdas. Las comisiones negociadoras de ambas formaciones políticas han ultimado y cerrado un acuerdo conjunto que persigue el objetivo de "facilitar gobiernos municipales fuertes que garanticen el impulso de políticas progresistas".

El acuerdo, que se ha sido ratificado por el secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, y por el coordinador general de IU de Asturias, Alejandro Suárez, recoge que, en las sesiones constitutivas de los ayuntamientos asturianos que tendrán lugar el próximo sábado 15 de junio, se favorecerá el gobierno de la lista más votada de PSOE e IU, bien con el apoyo explícito a los candidatos y candidatas de izquierdas, allí donde fuera necesario, bien con la abstención.

Además, las formaciones políticas firmantes acuerdan, en caso de no ser la fuerza más votada de ambas organizaciones, no presentar candidatura con el objetivo de que terceros no puedan modificar o alterar los términos del acuerdo suscrito entre la FSA-PSOE e IU de Asturias.