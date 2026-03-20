La FSA-PSOE juzga "muy positivas" las medidas del Gobierno por la guerra en Irán: beneficiarán a 456.000 hogares

Archivo - El secretario de Organización, Luis Ramón Fernández Huerga. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de la FSA-PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga, ha considerado "muy positivas" las medidas anunciadas hoy por el Gobierno de España para paliar el impacto económico y social de la guerra de Irán, destacando que en su conjunto suman 5.000 millones de euros y remarcando que beneficiarán a 456.000 hogares asturianos.

"Es el mayor escudo social y económico de toda la UE", ha explicado en nota de prensa, incidiendo en el impacto favorable de este plan sobre sectores clave de la economía del Principado como la industria electrointensiva, la ganadería o la pesca.

Huerga ha puesto de relieve la importancia de este paquete de acciones, que entrarán en vigor este sábado, que impactan directamente en el ámbito social y empresarial, como puede ser la rebaja de la luz y el precio del gas, que beneficia a toda la ciudadanía.

Además, apunta que la bajada del 10% en el IVA de los combustibles es una medida que repercute no solo en los particulares sino también en las empresas y autónomos.

A su juicio, es especialmente significativa la ayuda complementaria de 20 céntimos por litro de combustible a transportistas, agricultores y ganaderos, sectores fundamentales en la economía asturiana.

Para el secretario de Organización de la FSA-PSOE, es muy importante la bonificación del 80% en los peajes eléctricos, una medida demandada en los últimos meses por la industria electrointensiva que "incide directamente en la competitividad de las empresas asturianas y sobre todo en el sector industrial, que es aquel que nos genera empleo de calidad y tiene un efecto de arrastre sobre otros sectores económicos".