La FSA-PSOE pide la dimisión del alcalde de Ribadesella y urge al PP a exigírsela

El diputado del PSOE y secretario de organización de la FSA-PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga. - EUROPA PRESS

OVIEDO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de organización de la FSA-PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga, ha pedido este sábado la dimisión del alcalde de Ribadesella, Paulo García, después de un fallo judicial que anula el proceso con el que intentó adjudicarse una plaza a sí mismo en el Ayuntamiento de Ribadesella. Ha pedido, asimismo, que el PP exija la dimisión del regidor.

En una nota de prensa, Fernández Huerga considera que "es intolerable que un alcalde condenado por actuar en su propio interés siga intentando presentarse como víctima de una persecución política". El dirigente socialista ha asegurado que "García utilizó su posición de poder para beneficiarse personalmente y ahora pretende confundir a los riosellanos con argumentos insostenibles".

Fernández Huerga ha afirmado que "lo realmente grave es la complicidad del Partido Popular de Asturias y de su presidente Álvaro Queipo". "Hace apenas unas semanas Queipo se deshizo en elogios hacia Paulo García, calificando su gestión de magnífica y tachando de la denuncia del PSOE, hoy avalada en los tribunales, de ataque político", ha lamentado.

"Ahora que la Justicia ha dejado claro el abuso cometido, el silencio de Queipo lo convierte en cómplice directo de esta indecencia. Su falta de reacción demuestra que en el PP de Asturias no se castigan los abusos, se encubren", ha señalado Huerga.

"El que calla consiente y a día de hoy Álvaro Queipo está consintiendo la corrupción ética y política en su propio partido", ha concluido.