La FSA rechaza el planteamiento de IU sobre el Ridea para la futura ley de cultura y lenguas tradicionales

Archivo - Sede del Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea) - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) ha manifestado esta tarde su disconformidad con el planteamiento que se realiza sobre el Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea) el documento de bases para la futura ley de cultura, identidad y normalización social de las lenguas tradicionales de Asturias, presentado hoy en Avilés por Convocatoria por Asturies-IU.

La FSA, a través de un comunicado, ha querido desmarcarse de la propuesta reconociendo que el Ridea es "una institución arraigada y que cuenta con un prestigio reconocido en toda Asturias".

Los socialistas recuerdan que el Real Instituto de Estudios Asturiano cuenta con una ley aprobada por unanimidad en la Junta General del Principado de Asturias.