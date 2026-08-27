El fuerte viento causa numerosos daños en la localidad de Antromero, en Gozón

Varios daños causados en viviendas de Antromero por el fuerte viento.
Varios daños causados en viviendas de Antromero por el fuerte viento. - EUROPA PRESS
Europa Press Asturias
Actualizado: jueves, 27 agosto 2026 17:36
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   OVIEDO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Un tornado ha causado este jueves importantes destrozos en viviendas, infraestructuras, mobiliario urbano e instalaciones agrícolas en la localidad de Antromero, en el concejo de Gozón.

   Han sido apenas unos minutos pero suficientes para causar importantes daños en varios tejados, entre ellos el de la piscina municipal, así como en cierres de fincas, arbolado, invernaderos e incluso en algunos vehículos que han visto como las piedras y tejas destrozaban las lunas de los mismos.

   Pasaban unos minutos de las 16.00 horas cuando el tornado sorprendió a los vecinos de la citada localidad que ya evalúan los daños causados.

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