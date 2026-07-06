Una fuga de gas en las obras del puente de Ribadesella obliga a cortar parcialmente el tráfico

Fuga de gas en el puente de Ribadesella. - SEPA

OVIEDO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en el parque de Llanes, están interviniendo en el control de una fuga de gas declarada en unas obras que se estaban realizado en el puente en Ribadesella. Con motivo de esta fuga, se ha cortado el tráfico en un sentido y el paso peatonal se ha habilitado por la dirección contraria.

Según ha informado el SEPA en nota de prensa, la empresa suministradora del gas ha cortado el suministro a ambos lados de la construcción y los bomberos han procedido a colocar acortinadores de agua pulverizada para mitigar y dispersar la nube. Es un poro pequeño por lo que el gas residual "va a tardar en salir", según los bomberos.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso, por parte de la Policía Local, a las 11.44 horas. En la llamada se indicaba que los obreros habían picado una tubería del gas en las citadas obras y estaba fugando.

La Sala 112 del SEPA activó una dotación, con cuatro efectivos, del parque llanisco que se trasladó al lugar, con dos autobombas, una de ellas nodriza. Paralelamente se informó a la Guardia Civil, preventivamente al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU)y a los responsables del suministro.

A las 13.49 horas los bomberos informaron que se había procedido a cortar el suministro y unos minutos después, comunicaron que las labores de apantallamiento se prolongarán durante cierto tiempo dado que el escape del gas residual filtra por un poro muy pequeño.