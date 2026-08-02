Fundación Adsis atendió a 2.153 personas vulnerables en Asturias durante 2025

Fundación Adsis acompañó a más de 2.150 personas vulnerables en Asturias durante 2025 - FUNDACIÓN ADSIS

OVIEDO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Fundación Adsis acompañó durante 2025 a un total de 2.153 personas en Asturias a través de distintos programas de intervención social dirigidos a colectivos en situación de vulnerabilidad, según ha informado la entidad en una nota de prensa.

La fundación desarrolla su actividad en el Principado desde Gijón, donde impulsa iniciativas de apoyo a personas con problemas de adicción, privadas o exprivadas de libertad, además de programas de empoderamiento para mujeres y de inclusión dirigidos a menores y jóvenes.

En concreto, el pasado año participaron 1.313 personas en programas para menores y jóvenes, 372 en iniciativas de prevención de tecnoadicciones, 251 en programas para personas privadas o exprivadas de libertad, 134 en los dirigidos a mujeres y 83 en los de atención a personas con adicciones.

La directora de la zona de Asturias, María Pinto, ha señalado que el objetivo de la fundación es "acompañar" a las personas en situación de vulnerabilidad y ofrecerles "las herramientas necesarias para construir un futuro más autónomo e inclusivo".

La entidad enmarca su labor en un contexto en el que, según el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), el 22,4% de la población asturiana se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.