Fundación Mutua pone en marcha en Asturias un proyecto para predecir episodios psicóticos en adolescentes

Paz García-Portilla, catedrática de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo e IP del Grupo de Investigación en Psiquiatría (PsiOvi) del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA), recogiendo su ayuda. - JAVIER RODRIGUEZ VALEIRO

OVIEDO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Mutua Madrileña ha entregado este miércoles sus XXIII Ayudas a la Investigación Médica, dotadas con 2,3 millones de euros, a 21 nuevos proyectos científicos que se llevarán a cabo en hospitales de toda España. Entre ellos, se encuentra una investigación en salud mental infanto-juvenil que se llevará a cabo en el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA).

El estudio lo coordinará la profesora Paz García-Portilla, catedrática de Psiquiatría Vinculada de la Universidad de Oviedo, coordinadora del Área de Neurociencia y Órganos de los Sentidos del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA) y co-investigadora principal del Grupo de Investigación en Psiquiatría PsiOvi del CIBERSAM, según ha informado la Fundación en nota de prensa.

De nombre PROTEA-FEP, el proyecto busca validar un panel de biomarcadores proteómicos en sangre para ver si pueden convertirse en una herramienta útil para predecir qué jóvenes presentan mayor riesgo de desarrollar un primer episodio de psicosis, así como mayor riesgo de ideas y comportamientos suicidas. El estudio PROTEA-FEP se basa en los hallazgos de un proyecto previo, también financiado por la Fundación Mutua Madrileña.

En ese estudio se determinó el panel de biomarcadores que mostró capacidad para diferenciar a las personas que habían presentado un primer episodio de psicosis de aquellas con psicosis ya establecida, tanto afectiva, como el trastorno bipolar, como no afectiva, como la esquizofrenia.

200 JÓVENES

En el estudio actual, en el que participarán 200 jóvenes de entre 16 y 22 años procedentes de Oviedo y Valencia, se intentará probar si ese panel de biomarcadores proteómicos en sangre puede ayudar a predecir qué jóvenes presentan mayor riesgo de desarrollar un primer episodio de psicosis y si estos biomarcadores se relacionan con la presencia y evolución de ideas y comportamientos suicidas en esta población.

Si los resultados del estudio son positivos, PROTEA-FEP podría ser una herramienta objetiva, basada en un análisis de sangre, que ayudará a identificar a jóvenes con mayor probabilidad de desarrollar un primer episodio de psicosis.

La profesora García-Portilla ha explicado que esto es "especialmente importante en las fases iniciales", cuando los síntomas pueden ser inespecíficos, fluctuantes o difíciles de diferenciar de otros problemas emocionales frecuentes en la adolescencia y la juventud.

Asimismo, si el panel de biomarcadores se relaciona con ideas o conductas suicidas, podría contribuir a mejorar la identificación de jóvenes especialmente vulnerables y a diseñar estrategias de prevención más personalizadas. "En definitiva, si se confirman los resultados esperados, este estudio podría suponer un paso importante hacia una psiquiatría más preventiva, personalizada y basada en datos objetivos", ha explicado.

El objetivo final ha agregado, sería "intervenir antes, ajustar mejor los recursos clínicos y reducir el impacto personal, familiar y social que supone la aparición de un primer episodio psicótico".