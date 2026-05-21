La Fundación Princesa de Asturias aprueba sus cuentas de 2025 con resultado positivo y un gasto de 7,8 millones

Archivo - La directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo, durante la presentación de los actos de la Semana de los Premios de 2025. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Fundación Princesa de Asturias ha celebrado este jueves en el Hotel de la Reconquista, en Oviedo, su reunión ordinaria anual. Durante la sesión, se han aprobado las cuentas de la institución y se han presentado los informes de auditoría y de gestión correspondientes al ejercicio económico de 2025.

En el encuentro han analizado los informes de la presidenta de la Fundación, Ana I. Fernández, y de la directora, Teresa Sanjurjo. Asimismo, se ha expuesto a los patronos la memoria anual de 2025 y la información sobre la situación financiera y patrimonial de la entidad, que cerró el año con un resultado positivo y un nivel de gasto de 7,8 millones de euros, una cifra superior a la del ejercicio anterior. El documento detallado con la memoria de actividades se podrá consultar en la página web oficial (www.fpa.es) a partir del próximo 23 de junio.

Por otro lado, el orden del día incluyó la aprobación de los reglamentos que regirán los Premios Princesa de Asturias y el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias en su edición del año 2027.

NUEVA INCORPORACIÓN

Durante la reunión, los miembros del Patronato han acordado por unanimidad la incorporación del despacho de abogados Uría Menéndez al Patronato Princesa de Asturias, el órgano de carácter honorífico de la institución. El bufete, que ya formaba parte de la estructura de la entidad en calidad de Miembro Protector, pasará a estar representado en dicho órgano por su presidente, Salvador Sánchez-Terán.

MÁS DE 40.000 ASISTENTES A LA SEMANA CULTURAL DE 2025

En el balance de las actividades desarrolladas a lo largo del año pasado, la Fundación ha destacado los datos relativos a la concesión y entrega de los galardones, así como el impacto de la programación cultural que envuelve la semana de los Premios.

La pasada edición de 2025 sumó un total de 80 actos gratuitos y abiertos al público, que lograron congregar a más de 40.400 asistentes. En el ámbito escolar, el programa cultural adaptado para centros educativos, denominado 'Toma la palabra', registró la participación de 9.213 alumnos procedentes de 159 centros de enseñanza