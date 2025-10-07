La Fundación Princesa organiza cerca de 80 actividades por la 'Semana de los Premios', que arranca el 16 de octubre

La directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo, durante la presentación de los actos de la Semana de los Premios. - EUROPA PRESS

La Fundación Princesa de Asturias ha organizado cerca de 80 actividades culturales con motivo de la 45ª edición de los premios y en el marco de la denominada 'Semana de los Premios', que se desarrollará del 16 al 25 de octubre en Avilés, Colombres, Oviedo, Gijón y San Martín del Rey Aurelio. El programa incluye ciclos de cine, conciertos, exposiciones, instalaciones artísticas y talleres decorativos.

Las inscripciones para asistir a los actos se abrirán en dos fases. Por un lado, aquellos que quieran participar en las actividades que se desarrollarán la primera semana --del 16 al 19 de octubre--, podrán hacerlo el sábado día 11; quienes deseen asistir a los actos programados del 20 al 25 de octubre, podrán inscribirse el sábado 18. Según ha informado este martes la directora de la Fundación Princesa, Teresa Sanjurjo, se habilitará una cola virtual y ha pedido a quienes no puedan acudir a los actos en los que se hayan inscrito que contacten con la entidad organizadora, la Fundación Princesa de Asturias, para notificar su ausencia.

Sanjurjo ha precisado que áun "están cerrando agenda" con algunos de los premiados, como es el caso de la deportista Serena Williams (Premio Princesa de Deportes 2025); y ha destacado el gran interés que ha despertado además de la tenista, Eduardo Mendoza (Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025) y Mario Draghi (Cooperación Internacional). No obstante, la Fundación ha dado a conocer la programación con la participación de los galardonados y una variada agenda de encuentros con la ciudadanía, centros educativos y espacios científicos y culturales. Aquellos que contarán con una agenda "más apretada" son Douglas Massey (Ciencias Sociales 2025) y Mendoza.

Desde este viernes, 10 de octubre, una lona gigante instalada en la sede de Unicaja en Oviedo, en la Plaza de la Escandalera, anunciará la exposición 'Graciela Iturbide: España y México', compuesta por 173 fotografías seleccionadas por la galardonada con el Premio de las Artes y la cual podrá visitarse en la Fábrica de La Vega del jueves 16 al sábado, 25 de octubre. En torno a su figura habrá además otras actividades como la instalación audiovisual inmersiva 'Rara avis' concebida como homenaje a Iturbide.

Iturbide mantendrá el 21 de octubre un encuentro con alumnos y profesores de la Escuela de Arte de Oviedo. Dentro de las actividades destacadas, también el día 21, Douglas Massey, premio en Ciencias Sociales, visitará la Junta General. Conversará con el profesor de Sociología de la Universidad de Oviedo Hans P. van den Broek sobre la actualidad y el futuro de las corrientes migratorias y los retos a los que, a ese respecto.

Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias de las Letras, mantendrá un encuentro en la Fábrica de La Vega ese mismo día con una selección de alumnos y profesores representantes de los centros que han participado durante septiembre y octubre en las actividades relacionadas con su obra en el proyecto cultural 'Toma la Palabra'.

La jornada se completará con la inauguración de la exposición 'Retratos fotográficos de tipos mexicanos' en el Museo del Pueblo de Asturias de Gijón, con la presencia de representantes del Museo Nacional de Antropología de México. Además, se proyectará la película 'La historia de Souleymane' en la Fábrica de Armas, mientras que Mary-Claire King, Premio de Investigación Científica y Técnica, ofrecerá una conferencia sobre genética y cáncer. En paralelo, Byung-Chul Han, Premio de Comunicación y Humanidades, impartirá una conferencia en el Teatro Jovellanos.

El miércoles, 22 de octubre, la programación incluye un nuevo acto del programa 'Toma la Palabra', esta vez con Byung-Chul Han, quien dialogará con estudiantes sobre filosofía. Ese mismo día, Douglas Massey se desplazará a Colombres para visitar el Archivo de Indianos y para participar en el encuentro 'Migraciones ejemplares', en el que abordará el impacto de la emigración asturiana a América junto a especialistas como Joaquín Arango y Santiago González Romero.

Mario Draghi, Premio de Cooperación Internacional, protagonizará un encuentro con estudiantes en la Facultad de Economía de la Universidad de Oviedo, mientras que Mary-Claire King abordará su trabajo con las Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina en el Centro Cultural Antiguo Instituto de Gijón. En Avilés, Eduardo Mendoza repasará su trayectoria literaria en el Centro Niemeyer con motivo del 50º aniversario de La verdad sobre el caso Savolta.

La jornada incluirá también conferencias de Douglas Massey sobre movilidad humana, y un coloquio entre Graciela Iturbide y el cineasta Alejandro G. Iñárritu en el Teatro Jovellanos. El día concluirá con el ensayo general del XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.

El jueves, 23 de octubre, Mary-Claire King visitará el Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias (IUOPA) y participará en un desayuno de trabajo, seguido de un encuentro con estudiantes universitarios. Ese mismo día, Hugh Herr (Premio de 2016) visitará la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón para participar en diversas actividades, incluyendo una charla abierta al público sobre biónica y revolución tecnológica. Graciela Iturbide visitará el Pozo Sotón (San Martín del Rey Aurelio), donde recorrerá una exposición con trabajos fotográficos elaborados por estudiantes en el marco de la actividad 'Tras lo visible'. Posteriormente, mantendrá un encuentro con los autores de las obras, en una jornada centrada en el valor del arte como herramienta educativa y de expresión.

LOS PREMIADOS

Con este calendario dan comienzo los actos en torno a la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025, que este año han recaído en Byun-Chul Han (Comunicación y Humanidades); Eduardo Mendoza (Letras); Douglas Massey (Ciencias Sociales); Graciela Iturbide (Artes); Serena Williams (Deportes); Museo Nacional de Antropología de México (Concordia); Mary-Claire King (Investigación Científica y Técnica); y Mario Draghi (Cooperación Internacional).

La ceremonia de entrega se celebrará el viernes 24 de octubre en el Teatro Campoamor bajo la Presidencia de Sus Majestades los Reyes y con la presencia de Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta doña Sofía.