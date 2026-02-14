El funicular de Bulnes reduce sus frecuencias diarias desde el 16 de febrero por tareas de mantenimiento

Europa Press Asturias
Publicado: sábado, 14 febrero 2026 14:32
   OVIEDO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El funicular de Bulnes adaptará desde el próximo lunes, día 16 de febrero, sus horarios de servicio de manera temporal para realizar tareas de mantenimiento y mejora de la seguridad. De esta forma, el teleférico ofrecerá seis frecuencias diarias: a las 8.30, 10.00, 12.30, 14.00, 16.00 y 18.00 horas. En caso de necesidades puntuales, sumaria una más, a las 20.00 horas.

   Los vecinos y vecinas de la localidad cabraliega tendrán acceso preferente a estos viajes, así como los turistas que cuenten con reserva previa en los establecimientos de Bulnes.

   Los técnicos estiman que los trabajos necesarios de mantenimiento y renovación estén completados en el plazo aproximado de un mes, por lo que se prevé que la infraestructura funcione con plena normalidad de cara a Semana Santa.

   Las actuaciones previstas incluyen la sustitución de las pletinas de los carros de frenado en ambos vagones, que han ido sufriendo desgaste por el uso continuado del funicular.

