El funicular de Bulnes reduce sus frecuencias diarias desde el 16 de febrero por tareas de mantenimiento

El funicular de Bulnes reduce frecuencias diarias desde el 16 de febrero por tareas de mantenimiento - PRINCIPADO

OVIEDO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El funicular de Bulnes adaptará desde el próximo lunes, día 16 de febrero, sus horarios de servicio de manera temporal para realizar tareas de mantenimiento y mejora de la seguridad. De esta forma, el teleférico ofrecerá seis frecuencias diarias: a las 8.30, 10.00, 12.30, 14.00, 16.00 y 18.00 horas. En caso de necesidades puntuales, sumaria una más, a las 20.00 horas.

Los vecinos y vecinas de la localidad cabraliega tendrán acceso preferente a estos viajes, así como los turistas que cuenten con reserva previa en los establecimientos de Bulnes.

Los técnicos estiman que los trabajos necesarios de mantenimiento y renovación estén completados en el plazo aproximado de un mes, por lo que se prevé que la infraestructura funcione con plena normalidad de cara a Semana Santa.

Las actuaciones previstas incluyen la sustitución de las pletinas de los carros de frenado en ambos vagones, que han ido sufriendo desgaste por el uso continuado del funicular.