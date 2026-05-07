El futuro del colegio de Latores: La oposición urge a darle uso para evitar que el edificio quede vacío tras la mudanza

Archivo - La diputada del PP en la Junta General del Principado, Gloria García, en el Colegio de Educación Especial de Latores. - PP - Archivo

OVIEDO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Educación de la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado una Proposición No de Ley del PP que insta al Gobierno asturiano a que, tras la apertura del centro de Educación Especial de Montecerrao, se siga destinando el centro de Educación Especial de Latores a impartir los programas de Formación para la Transición a la Vida Adulta y se implante en él un centro de apoyo a la integración. La iniciativa ha contado con el respaldo de PP, Vox y el diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares (Foro), y la abstención de PSOE e IU-Convocatoria por Asturies.

La diputada del PP Gloria García ha defendido la PNL, poniendo el foco en la necesidad de que los alumnos que inician su transición a la vida adulta tengan formación más allá de los 21 años. Con la construcción del nuevo centro de Montecerrao, ha explicado, el colegio de Latores quedará vacío y sería "lógico" que se aprovechase la infraestructura para ofrecer a los alumnos con necesidades la continuidad de los programas de transición a la vida adulta y la puesta en marcha de un centro de apoyo a la integración.

"Sería una obra mucho más fácil que en otros sitios", ha asegurado Garcia, quien ha pedido a la Consejería de Educación que inicie los estudios y proyectos para que esto "pueda ser una realidad".

El diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares (Foro) ha respaldado la iniciativa y ha juzgado el razonamiento del PP "absolutamente sensato y ajustado a la realidad presupuestaria". A su juicio, una solución así daría respuesta a "varios problemas", como el riesgo de que se deteriore la infraestructura si no se dota de usos, o el hecho de que el colegio de Montecerrao "nace pequeño".

Por su parte el portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, ha considerado necesario dar un uso al colegio de Latores una vez abra el de Montecerrao y ha pedido que se valore "con todos los actores" el futuro de Latores para ver si "caben" los proyectos planteados por el PP. Vegas ha indicado que la abstención de su grupo se debe a que está de acuerdo con el fondo de la propuesta pero la forma "tiene carencias".

Desde Vox, el diputado Javier Jové ha apoyado la iniciativa al considerar que la apertura del nuevo centro en Montecerrao es una "oportunidad magnífica" para dar un uso al de Latores. Sin embargo, ha cuestionado la utilidad de la iniciativa señalando que "ya lo dijo el ciudadano Barbón, que las proposiciones no de ley no sirven para nada".

Finalmente la diputada del PSOE Mónica Ronderos ha cuestionado que puedan "convivir" los programas de transición a la vida adulta y un CAI porque, ha dicho, dependen de consejerías diferentes. Después de acusar a la diputada del PP de "mezclar cosas" ha defendido que "lo importante es que se dote del mejor recurso para las necesidades educativas especiales".

LA RESPUESTA DEL GOBIERNO

Al término del debate de esta iniciativa, y tras la aprobación de otra de Vox con los votos favorables de PP, Vox y el Grupo Mixto sobre la eliminación de la división por zonas para la elección de centro escolar y la implantación del distrito único, la consejera de Educación, Eva Ledo, ha anunciado que el curso que viene se empezará a estudiar el futuro del centro de Latores.

Ha sido en respuesta a una pregunta del diputado de Vox, Javier Jové, sobre este asunto, el momento en el que Ledo ha asegurado que será el próximo curso cuando se estudiará cuál es el mejor equipamiento para la infraestructura que quedará vacía. "Son varias las posibilidades", ha dicho, remarcando que se está trabajando en "analizar la mejor".

Entre las opciones que se barajan está la creación de un colegio de educación especial, que sea un espacio en el que atender la transición a la vida activa, o un centro de apoyo a la integración. La intención del Ejecutivo es ir contratando el proyecto el curso que viene para poder "empezar a trabajar cuando quede libre".