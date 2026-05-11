Gala RAÍCES Gijón: Blanca Romero presenta los premios a diseñadores emergentes en el Jovellanos

Archivo - Blanca Romero. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El teatro Jovellanos de Gijón acogerá el próximo día 29, a las 20.30 horas, la gala de clausura de la primera edición de RAÍCES, una plataforma cultural que une formación, certamen internacional, en la que una veintena de diseñadores emergentes optarán a tres premios del jurado y al Premio Especial del Público.

Según una nota de prensa de los organizadores, la gala, a la que se espera que asista un millar de personas, estará presentada por la actriz y modelo asturiana Blanca Romero

La velada contará con música en directo de Helena Gil y M de Matilde, y con la participación especial de Ivonne Reyes, quien presentará una pieza exclusiva de moda sostenible.

Asimismo, el Jurado está compuesto por: Vanesa Romero; Aurora Vigil-Escalera; Lucía Herrera Cueva; Gervasio Pérez; y Javier Simorra. Estos serán los encargados de otorgar los galardones a; Mejor Diseño Sostenible; Innovación y Reciclaje de Materiales; y Premio Especial del Público.

En cuanto a los participantes, son 20 diseñadores emergentes, seleccionados en convocatoria nacional e internacional, los cuales presentarán sus colecciones durante la gala.