La ganadería de María Delfina Díez Llaneza gana dos categorías del Concurso de Gochu Asturcelta de AgroSiero - SIERO

OVIEDO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ganadería de María Delfina Díez Llaneza, de Langreo, ha logrado dos primeros premios en el XVI Concurso-Exposición de Gochu Asturcelta celebrado este domingo en el Mercado Nacional de Ganados, en el marco de AgroSiero 2026.

Díez Llaneza obtuvo el primer premio en las categorías de mejor gocha y mejor llabascu. El resto de primeros premios correspondieron a Borja García Rivero, de Oviedo, en mejor berrón; Moisés Noval Álvarez, de Sariego, en mejor llabasca; y José Antonio Lebredo Fernández, de Coaña, en mejor gocha con gochinos.

El premio especial al mejor rebaño fue para Ganadería Dani S.C., de Morcín, mientras que el segundo premio recayó en la ganadería de Diego Crespo Merino, de Gijón. Los primeros premios están dotados con 150 euros y los segundos con 90 euros.