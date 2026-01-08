Los ganadores del II Premio 'Obdulia Álvarez La Busdonga' de Asturianada irán al Festival Intercéltico de Lorient

Adrián Barbón, en el centro - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha acordado con la delegación del Festival Intercéltico de Lorient la participación de los ganadores del II Premio Obdulia Álvarez 'La Busdonga' de Asturianada en la principal cita de la música celta. Será la primera vez que este galardón esté presente en el festival, con el objetivo de dar continuidad a esta colaboración en futuras ediciones.

Según ha informado el Gobierno asturiano, la Consejería de Cultura y el responsable de Lorient en Asturias, Iñaki Santianes, están colaborando para que, a partir de este año, los ganadores de este certamen musical formen parte de la delegación oficial asturiana que participa asiduamente en el festival bretón.

Este compromiso busca ampliar la proyección internacional de la canción asturiana y asegura la presencia de sus mejores voces en un evento que congrega anualmente a más de 950.000 visitantes, lo que supone un escaparate privilegiado para la difusión de la música, la cultura y las asturianas a nivel internacional.

En la edición de este año, se incorporarán a la delegación asturiana los ganadores en sus distintas categorías, tal y como el presidente del Principado les trasladó en la reunión mantenida ayer. En la categoría femenina, el premio recayó en Alicia Villanueva Megido, de Bimenes; en la categoría masculina, en Esteban Verdeja Martínez, de Cantabria, y en la categoría joven, en Néstor Díaz González, de Llanes.

El Premio Obdulia Álvarez 'La Busdonga' de Asturianada cuenta con una dotación de 15.000 euros, distribuida en tres categorías: femenina y masculina, con 6.000 euros cada una, y categoría joven, con 3.000 euros, dirigida a intérpretes menores de 22 años. El jurado aplica los criterios recogidos en las bases del certamen, entre los que se incluyen la conducta y actitud escénica, la entonación y afinación, la calidad de emisión y dicción vocal, la ornamentación y matización, la dificultad y variedad de estilos y la calidad lingüística.

Con este certamen, el Ejecutivo autonómico reivindica el legado de la mujer que da nombre al premio y subraya la importancia de la canción asturiana como patrimonio cultural. El galardón rinde homenaje a Obdulia Álvarez Díaz, una de las voces más destacadas del siglo XX, reconocida por su potencia vocal y por su estilo único de interpretar este género.

La asturianada, también conocida como tonada o canción asturiana, es una manifestación musical tradicional transmitida oralmente durante siglos. Su interpretación, caracterizada por la voz potente y ornamentada, forma parte del imaginario colectivo asturiano y está estrechamente vinculada a la vida social, las costumbres y el paisaje del Principado. Este género vocal constituye un símbolo de identidad y cohesión cultural.

Por su alto valor histórico, artístico y social, la asturianada fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial por el Principado de Asturias en 2015. Esta distinción garantiza la protección y promoción de un legado que aglutina lengua, rituales, etnografía y memoria popular, y que sigue vivo gracias a intérpretes y certámenes que fomentan su continuidad.