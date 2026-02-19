García reitera la necesidad de externalizar el servicio de agua ante las inversiones que se van a hacer

Ángel García - WEB DEL AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, ha vuelto a defender este jueves la necesidad de externalizar el servicio del agua. Ha vuelto a explicar que es necesaria hacer una inversión de 25 millones en unas infraestructuras que están obsoletas. A partir de ahí, ese dinero hay que pagarlo. "Si no se externalizar y se hacen las inversiones, el coste del servicio subiría igual", ha dicho.

García ha dado estas explicaciones en un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Siero. El PP ha visto cómo se rechazaba su propuesta para frenar el acuerdo sobre la externalización, pedir un nuevo informe y fomentar una mayor participación sobre este asunto.

El Alcalde ha recordado a los 'populares' que muchos partidos del PP han recurrido a esa externalización. También ha recordado a IU y Podemos que en consistorios donde gobiernan también cuentan con compañías privadas. En el caso de IU se ha referido a los ayuntamientos de Lena y Langreo, en los que gobiernan y sigue la externalización del servicio del agua.

Para García, este es un asunto que es fácil criticar desde la oposición. "Pero otra cosa distinta es gobernar", ha recordado a los ediles. "Es muy fácil criticar, confundir como hacen ustedes diciendo que todo está mal, pero es muy difícil gobernar, muy difícil", ha insistido.

En cualquier caso, García ha afirmado que este año el agua no va a subir en Siero. "Y el año que viene tampoco", ha garantizado el primer edil.