García subraya la labor del Gobierno asturiano en la recuperación de la conexión aérea a Dublín

OVIEDO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejerero de Infraestructuras y Movilidad, Jorge García, ha subrayado este jueves que, desde que Ryanair cancelara la ruta aérea con Dublín, su departamento "no ha dejado de trabajar con las aerolíneas para recuperar este destino y reforzar la presencia de Asturias en los mercados europeos". Según el viceconsejero, estos esfuerzos han permitido que Asturias vuelva a situarse en el mapa de las grandes compañías aéreas, mejorando la competitividad del Principado tanto desde un punto de vista turístico como en términos de dinamización económica.

El viceconsejero ha valorado este jueves el anuncio de la aerolínea Aer Lingus, que conectará a partir del 2 de mayo el Aeropuerto de Asturias con Dublín con dos frecuencias semanales, los martes y sábados.

La nueva ruta, ha destacado García, "abre la puerta" a trabajar desde el Principado con agencias de viaje, turoperadores y diferentes tipos de congresos para acercar la región a un territorio con el que comparte "el verde de nuestra tierra, una tradición celta y las aguas de nuestros mares".