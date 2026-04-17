La gasolinera más económica para repostar diésel este viernes en Asturias, en Tineo, a 1,699 euros el litro

Archivo - Una persona repostando - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El precio más económico este viernes 17 de abril para repostar gasóleo A habitual se encuentra en una gasolinera ubicada en el polígono industrial de La Curiscada, en Tineo, donde el precio es de 1,699 euros el litro.

Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico recogidos por Europa Press en la mañana de este viernes, también figuran entre las más económicas de Asturias, las gasolineras de Travesía de La Granja en Navia, la de Avenida Principadol en Piedras Blancas, la del kilómetro 22 de la AS-II en Gijón, la de la Autovía A8 en Llanera, la de Bárcena del Monasterio en Tineo, la de Río Mayor en Otur, la de Muñas en Valdés, la de Ayones en Valdés, la del kilómetro 316 de la A-8 en Ribadesella, y la de Puerto de Cerredo en Cangas del Narcea, todas a 1,735 euros el litro de gasóleo.

En cuanto a otro de los combustibles habituales entre los conductores, el de la gasolina 95 E5, el precio más económico se encuentra en las gasolineras de Avenida de Roces en Gijón, en Avenida de Lugo 50 en Avilés, en Calle Estibadores en Avilés y en Polígono Roces en Gijón, a 1,439 euros el litro de gasolina.