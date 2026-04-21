La gestión del agua centra una nueva sesión del proyecto 'Avilés Industria Circular' - AVILÉS

OVIEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha celebrado este miércoles una nueva jornada del proyecto 'Avilés Industria Circular', centrada en la gestión del agua en los procesos industriales y la reducción de consumos y efluentes.

El encuentro, desarrollado en el centro municipal de empresas La Curtidora, ha reunido a representantes del Gobierno del Principado de Asturias, la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), empresas del ámbito industrial y entidades vinculadas al ciclo integral del agua.

Durante la sesión se han abordado cuestiones relacionadas con el uso eficiente del agua en la industria, la reutilización y recirculación de recursos hídricos, así como el cumplimiento de la normativa de vertidos.

El concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, ha subrayado la importancia de avanzar en la eficiencia en el consumo de agua tanto por motivos ambientales como económicos.

En el marco de esta iniciativa se ha puesto en valor el proyecto D'AUA, orientado a la digitalización de la gestión del agua mediante sensorización, análisis de datos en tiempo real y modelos predictivos basados en inteligencia artificial, impulsado por un consorcio público-privado liderado por CADASA.

Desde FADE, su directora de Desarrollo Empresarial, Leticia Bilbao, ha destacado iniciativas empresariales orientadas a la reutilización de agua de lluvia en procesos industriales para reducir el consumo de recursos naturales.